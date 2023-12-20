Тигры-убийцы захватили несколько поселков в Хабаровском крае и Приморье

Амурские тигры захватили сразу несколько поселков в Хабаровском и Приморском краях. Жители живут в страхе, что в один день станут обедом хищников, так как животные, лишившись основной пищи – диких кабанов — начали охотиться на собак и людей. Подробности сообщает mk.ru.

Как рассказала изданию одна из местных жительниц поселка Мухен, 27 лет не было такого, чтобы тигры спокойно ходили по улицам. Дети не могут добираться до школы, да и взрослые в лишний раз боятся выйти из дома, чтобы не наткнуться на зверя. Один из россиян уже стал жертвой – 77-летний пенсионер попытался спасти свою собаку из лап тигра и сам оказался убит.

По словам женщины, недавно прошла свиная чума, из-за чего погибло большое количество диких кабанов. А обычно тигры питаются именно ими.

«Теперь тиграм нечем питаться! Вот они и прут сюда», - рассказала россиянка.

Местные жители предполагают, что всего бродят в поисках пропитания три хищника – тигрица, ее детеныш и самец. Как с ними справляться, никто не знает, так как амурские тигры – редкие животные, и убивать их запрещено. Несколько раз собеседница издания обращалась за помощью в народный фронт, в полицию, на службу 112, охотоведам, но все тщетно.

«Мы просто не знаем, куда еще обратиться! Знакомый охотник нам говорит, что летом, может, такого и не будет, но как нам зиму-то пережить?!» - возмущена женщина.

Ранее в Приморье сотрудники Охотнадзора поймали тигра, который убивал собак.