Держал в страхе село и периодически промышлял собаками: охотоведы поймали тигра-убийцу

После сообщений об агрессивном тигре-убийце в Приморье стало известно, что хищник пойман сотрудниками Охотнадзора. Животное увезли из села, которое оно держало в страхе, передает Life.ru.

О поимке тигра сообщили представители Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. По их словам, сначала специалисты установили видеоловушки, чтобы следить за зверем. В ходе наблюдения они выяснили, что хищника не удастся отпугнуть от населенного пункта. В связи с этим было принято решение поймать его. Пойманным зверем оказался самец весом 150–170 килограммов, заявили в ведомстве.

Сейчас хищник находится в центр реабилитации диких животных «Тигр». После осмотра ветеринаров будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Ранее в Хабаровском крае тигр убил пожилого мужчину и его собаку. Пенсионер отправился за утащенным в лес питомцем и тоже погиб.