НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 февраля 2025, 11:49
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Муж дочери Иосифа Пригожина Данаи пропал без вести на СВО

Дочь Иосифа Пригожина Даная сообщила, что ее муж пропал без вести на СВО.
Муж дочери Иосифа Пригожина Данаи пропал без вести на СВО

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Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная сообщила, что ее муж пропал без вести на СВО. Она поделилась переживаниями в своем Telegram-канале.

По словам 27-летней девушки, супруг пропал год назад. Но семья верит в то, что он еще жив.

«Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше. Но, к сожалению, истина такова. Жалеть не нужно! Это жизнь», — пояснила Даная.

Звездная наследница признавалась, что сын очень переживает из-за отсутствия рядом отца. Двухлетний ребенок постоянно спрашивал, где родитель.

«Каждый день „папа домой, папа дом“, „мама, где папа?“» — рассказывала девушка.

Напомним, что зять Иосифа Пригожина получил повестку в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Тогда он не пошел служить, в тот момент у него только родился ребенок. Чуть больше чем через год он ушел на фронт добровольцем. Даная говорила, что у нее не было новостей из-за секретности.

Даная вышла замуж в 2022 году. Сначала она скрывала личность избранника, но потом представила его общественности. До свадьбы они встречались два года.

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