Муж дочери Иосифа Пригожина Данаи пропал без вести на СВО

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная сообщила, что ее муж пропал без вести на СВО. Она поделилась переживаниями в своем Telegram-канале.

По словам 27-летней девушки, супруг пропал год назад. Но семья верит в то, что он еще жив.

«Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше. Но, к сожалению, истина такова. Жалеть не нужно! Это жизнь», — пояснила Даная.

Звездная наследница признавалась, что сын очень переживает из-за отсутствия рядом отца. Двухлетний ребенок постоянно спрашивал, где родитель.

«Каждый день „папа домой, папа дом“, „мама, где папа?“» — рассказывала девушка.

Напомним, что зять Иосифа Пригожина получил повестку в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Тогда он не пошел служить, в тот момент у него только родился ребенок. Чуть больше чем через год он ушел на фронт добровольцем. Даная говорила, что у нее не было новостей из-за секретности.

Даная вышла замуж в 2022 году. Сначала она скрывала личность избранника, но потом представила его общественности. До свадьбы они встречались два года.

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