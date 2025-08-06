Террористы шли мимо их ряда в амфитеатре: пострадавшая рассказала, как потеряла мужа в «Крокусе»

Пострадавшая в результате теракта в «Крокусе» Алина Виниченко рассказала, как потеряла мужа. Она призвала заживо сжечь преступников. От последствий травмы женщина до сих пор пытается избавиться с помощью психолога и психиатра.

Подробности узнал Life.ru.

Говоря о наказании для убийц, женщина заявила: «Их надо сжечь. Чтобы не было повадно другим. Их надо заживо сжечь».

У Алины остались дети. Женщина говорит, что их будущее «сломлено», а ее – «убито».

Виниченко была на роковом концерте вместе с мужем, пара сидела в амфитеатре – в эпицентре расправы. Террористы шли мимо их ряда и ранили мужчину, он не мог двигаться. Виниченко удалось выбраться через сцену, а супруг остался в зале. Когда он погиб, ей неизвестно, ведь позже в зале произошел пожар.

Оказавшись на улице, Алина увидела панику и неразбериху. Она смогла добраться до дома на такси. Позже женщине пришлось пройти процедуру опознания, оформить документы. Теперь она участвует в допросах и судебных тяжбах.

Третье слушание состоится в Мосгорсуде 8 августа.

Ранее сообщалось, что один из причастных к теракту выразил готовность выплатить потерпевшим по 1 тыс. рублей.