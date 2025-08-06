Один из причастных к теракту в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тыс. рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Адвокат Ксения Трунова, представляющая в суде по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» сторону потерпевших, рассказала о предложении одного из обвиняемых. Причастный к теракту преступник предложил в качестве моральной компенсации выплатить пострадавшим по 1 тысяче рублей.

По словам Труновой, такая сумма является смешной.

«Конечно, достаточно смешно, учитывая, что мы представляем в основном тяжелый вред или родственников погибших, и 1 тысяча рублей — это слишком смехотворная сумма и скорее выглядит как попытка уйти от ответственности», — заявила она.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В результате случившегося погибли 149 человек, еще 609 получили ранения.

Ранее мы писали о том, что террористы из «Крокуса» на суде опустили глаза, когда в зал зашли потерпевшие.