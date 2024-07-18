Террористы применили бензин с маслом: почему системы пожаротушения в «Крокусе» не справились с поджогом

Для поджога «Крокуса» террористы могли применить бензин с маслом. Противопожарные системы здания не предназначены для тушения поджогов с использованием легковоспламеняющихся жидкостей.

Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

Он объяснил, что в «Крокусе» был совершен поджог, террористы использовали легковоспламеняющуюся горючую жидкость. Однако согласно требованиям ведомства, такие помещения не предусматривают наличие системы защиты, рассчитанной на применение горючей жидкости, пишет ТАСС. В обязательных требованиях не учитывают теракты и умышленные поджоги.

По словам Воронова, использовали «либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова». Слова сотрудника МЧС приводит «Российская газета».

Напомним, нападение на «Крокус» произошло 22 марта. Несколько боевиков зашли в концертный зал перед концертом группы «Пикник». Они стреляли в зрителей, а затем подожгли «Крокус». Боевики были задержаны, они находятся в СИЗО в разных камерах, общение между ними запрещено.

Ранее сообщалось, что террорист из «Крокуса» поругался и устроил стычку с сотрудником СИЗО.