Террористы применили бензин с маслом: почему системы пожаротушения в «Крокусе» не справились с поджогом
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Для поджога «Крокуса» террористы могли применить бензин с маслом. Противопожарные системы здания не предназначены для тушения поджогов с использованием легковоспламеняющихся жидкостей.
Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Он объяснил, что в «Крокусе» был совершен поджог, террористы использовали легковоспламеняющуюся горючую жидкость. Однако согласно требованиям ведомства, такие помещения не предусматривают наличие системы защиты, рассчитанной на применение горючей жидкости, пишет ТАСС. В обязательных требованиях не учитывают теракты и умышленные поджоги.
По словам Воронова, использовали «либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова». Слова сотрудника МЧС приводит «Российская газета».
Напомним, нападение на «Крокус» произошло 22 марта. Несколько боевиков зашли в концертный зал перед концертом группы «Пикник». Они стреляли в зрителей, а затем подожгли «Крокус». Боевики были задержаны, они находятся в СИЗО в разных камерах, общение между ними запрещено.
Ранее сообщалось, что террорист из «Крокуса» поругался и устроил стычку с сотрудником СИЗО.