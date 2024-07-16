Террорист из «Крокуса» устроил стычку с сотрудником СИЗО

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» поругался с сотрудником СИЗО и устроил стычку. Напомним, обвиняемый содержится в «Лефортово».

Об инциденте узнал сайт mk.ru.

В СИЗО все боевики из «Крокуса» содержатся в разных камерах. Коммуникация террористов запрещена.

Сотрудники редко общаются с заключенными, но ежедневно заходят в камеры для осмотра. Заключенные могут высказать различные просьбы и передать письменное заявление.

В один из дней фигурант дела о теракте в «Крокусе», будучи мусульманином, обрушился с критикой на религию. Он поругался с сотрудником, произошла стычка.

По данным издания, после случившегося решено сократить контакты персонала и террористов. Официальной информации по данному факту нет.

Ранее художник Никас Сафронов предположил, что террористы из «Крокуса» долго не проживут. При этом он не поддержал призывы казнить обвиняемых и считает это самым простым наказанием в данном случае.