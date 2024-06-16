Террористы настроены серьезно: на территории ростовского СИЗО началась стрельба

На территории ростовского СИЗО, где террористы захватили в заложники сотрудников изолятора, началась стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 выбрались из камеры во двор и взяли в заложники начальника оперативного управления ФСИН и младшего инспектора дежурной службы. Преступники были вооружены заточками, ножами, дубинками и пожарными топорами. Террористы требуют выпустить их на свободу и дать возможность улететь из страны.

Захватчики сняли на камеру слова одного из заложников. Начальник оперативного управления утверждает, что злоумышленники настроены серьезно.

Какое-то время преступники еще вели переговоры с сотрудниками изолятора, однако сейчас на территории ростовского СИЗО послышалась стрельба. На место уже прибыли две бригады скорой помощи. Также стало известно, что спецназ начал штурм СИЗО-1.

Ранее мы писали, что террористы несколько месяцев готовились к захвату. Заключенные заранее ослабили решетку камеры и в подходящий момент выбили ее.