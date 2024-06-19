Террористы из ростовского СИЗО купили ножовку за 2500 рублей в изоляторе: что еще было доступно за деньги

Террористы, вскрывшие окно в ростовском СИЗО, приобрели ножовку в изоляторе за 2500 рублей. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок товаров, которые запрещены в учреждении. Оказалось, что за деньги можно было купить телефоны, ножи, алкоголь и даже ночные киносеансы прямо в камере.

На данный момент проводится проверка, чтобы выяснить, кто именно из работников занимался подобной деятельностью. По предварительной информации это могут быть сотрудники отдела режима и безопасности. По словам заключенных, за определенную сумму можно было получить бутылку спиртного и просмотр телевизора. Во время побега у одного из заключенных работал телевизор.

В распоряжении журналистов даже оказался перечень доступных услуг: сим-карту можно было купить за 1 и до 1,5 тыс. рублей, кнопочный телефон за 10 тыс., а сенсорный за 25 тысяч рублей. Литр виски стоил 15 тысяч рублей, а аренда телевизора от 5 тыс. до 25 тыс. рублей.

Кроме того, на территорию СИЗО могли пронести наручные часы, которые запрещены по закону. Одни из них были на руке у заключенного, который участвовал в захвате учреждения.

Ранее мы писали о том, что один из террористов, захвативших СИЗО в Ростове, выжил во время штурма.