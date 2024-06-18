Baza: один из террористов, захвативших СИЗО в Ростове, выжил во время штурма

Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону мог выжить. Такая информация появилась в Telegram-канале Baza.

Источник сообщил, что во время штурма были ликвидированы не все злоумышленники. Предварительно, один получил ранение в голову, но не погиб. Сейчас, по данным Baza, он находится в тяжелом состоянии в реанимации нейрохирургии одной из больниц города.

Напомним, что ранее сообщалось, что все террористы были убиты во время освобождения заложников. Сообщалось, что некоторые умерли, пока ждали скорую помощь.

Захват СИЗО произошел 16 июня. Заключенные одной из камер выбрались из нее и, вооружившись заточками и другими предметами, выдвинули требования. Они хотели, чтобы их выпустили на свободу и позволили покинуть Россию. Изначально было известно о двух сотрудниках, которых держали в заложниках. Однако потом стало известно, что был и третий, который вступил в схватку с преступниками и смог заблокировать двери, которые вели в основной корпус.

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