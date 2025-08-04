Террористы из «Крокуса» на суде опустили глаза, когда в зал зашли потерпевшие

Подозреваемые по делу о теракте в «Крокусе» опустили глаза в пол, когда в зал судебных заседаний зашли потерпевшие. Об этом сообщает MSK1.RU.

4 августа в Московском городском суде началось первое слушание. Известно, что дело перенесли в Мосгорсуд из 2-го окружного военного суда из-за большого числа потерпевших.

Перед началом заседания во дворе заметили автозаки, ОМОН и Росгвардию. Потерпевших первыми пустили в зал. Для подсудимых, а их 19 человек, выделили два «аквариума», их посадили в два ряда.

«Как только в зал зашли потерпевшие, они опустили глаза в пол. Четверка непосредственных исполнителей теракта тоже здесь», — рассказал корреспондент издания.

Жертвы теракта должны выступить на слушаниях. Минимум трое из них подали гражданские иски.

Напомним, теракт произошел 22 марта прошлого года. Перед началом выступления группы «Пикник» мужчины с автоматами ворвались в зал, расстреляли зрителей и подожгли здание.

Ранее сообщалось, что террористам перед нападением якобы дали воду со странным привкусом.