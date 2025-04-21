Почувствовали прилив сил и смелости: террористам из «Крокуса» перед нападением дали воду со странным привкусом

Один из террористов давал боевикам воду со странным привкусом перед нападением на «Крокус». Напиток обеспечил прилив сил и смелости, подавил чувство страха.

Подробности о теракте привел Telegram-канал Baza.

По его информации, напавший на «Крокус» позже уверял следователей, что не мог бы убить даже курицу, но после употребления воды без страха пошел на преступление.

Также известно, что кураторы ожидали большое количество евреев на концерте группы «Пикник». Среди целей террористов изначально были Красная площадь, торгово-ярмарочный комплекс «Москва», синагога, однако ближе к марту преступники остановились на «Крокусе».

Также известно, что боевики получили списанное оружие – дырки в нем заварили обычной электросваркой. При стрельбе оружие мазало и сильно искрило – однако это не стало для них критичной проблемой, так как боевики расстреливали людей с близкого расстояния.

Ранее стало известно точное количество жертв теракта в «Крокусе». Выяснилось, что погибли не 145 человек, как фигурирует в большинстве источников.