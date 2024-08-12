Террористку Дарью Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу

Приговоренная к 27 годам колонии Дарья Трепова* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) экстренно госпитализирована. Ее доставили в тюремную больницу Мордовии.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, госпитализация связана с сильной депрессией и расколом личности у осужденной. Супруг Треповой* пытается выяснить, что произошло.

На прошлой неделе осужденную перевели в ИК-2, расположенную рядом с поселком Явас. Вскоре ей стало плохо.

В конце июля говорилось, что Трепова* стала рисовать, однако по ее картинкам определили раскол личности и тяжелую форму депрессии. Известно, что она освободится из тюрьмы только по достижении 53 лет.

Напомним, девушку признали виновной в совершении теракта в апреле 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда погиб журналист Владлен Татарский, 40 человек пострадали.

*внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга