У террористки Дарьи Треповой* начался внутренний раскол личности в колонии

Исполнительница теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), страдает депрессией и внутренним расколом личности. Об этом свидетельствуют рисунки Дарьи Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые она начала рисовать в колонии.

Как рассказал Telegram-каналу Mash эксперт-психиатр, Трепова* потеряла надежду на общественное оправдание и поняла, что выйдет на свободу, когда ей исполнится 53 года.

«Из-за этого началась депрессия, которую пытается победить с помощью творчества. В штрихах и образах много элементов страдания из-за своей разрушенной жизни, но не раскаяния», - отметил эксперт, добавив, что Трепова* уверена, что не сделала ничего плохого.

Напомним, взрыв произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге из-за принесенной в кафе коробки. В ней находилась статуэтка, начиненная взрывчаткой, которую Трепова* вручила в подарок военкору Татарскому. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения различной степени тяжести.

25 января 2024 года года Дарью* признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Суд приговорил ее к 27 годам лишения свободы.

Ранее Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск о возмещении материального ущерба и морального вреда от одной из выживших в теракте в кафе на Университетской набережной. Петербурженка потребовала 130 тысяч рублей с Треповой* и 20 тысяч рублей с ее укрывателя.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга