Террорист из «Крокуса» признался, что намеренно сбил ребенка после нападения

Террорист, расстрелявший людей в «Крокусе», на допросе признался, что намеренно сбил ребенка на пешеходном переходе, скрываясь после нападения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

22 марта 2024 года восьмилетний мальчик попал в больницу после ДТП. Он переходил дорогу вместе с родителями и сестрой, когда на него наехала машина. Позже выяснилось, что за рулем находился один из обвиняемых в организации теракта в «Крокусе». Он рассказал, что сбил ребенка специально.

«Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше», - заявил он на допросе.

Отметим, что от удара мальчика отбросило на несколько метров. В больницу его доставили с закрытыми переломами бедра и ключицы, сотрясением мозга и ушибом легких. По данным источника, уголовное дело по факту ДТП до сих пор не возбудили.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта около 20:00. Перед концертом группы «Пикник» преступники ворвались в здание и начали расстреливать людей. После этого они подожгли зрительный зал.

Ранее появилась информация, что террористам из «Крокуса» перед нападением дали воду со странным привкусом.