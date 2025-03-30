«Терминальные состояния»: нарколог оценил шансы Паши Техника выжить

Состояние впавшего в кому в Таиланде Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) остается критическим. Шансы выжить у музыканта составляют 20%, считает врач-нарколог Василий Шуров.

У артиста диагностировали сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность. Врач назвал эти состояния терминальными.

«Это все терминальные состояния, с которыми 80% умирает. Только один из пяти человек выживает. Но Паша Техник в 2022-м или 2023-м уже в коме лежал, поэтому он крепкий», — заявил нарколог в разговоре с aif.ru.

Шуров допустил, что рэпер, возможно, справиться с болезнью, но прогноз на выздоровление неблагоприятный из-за отказа внутренних органов. Помимо этого, у звезды полностью не работают легкие, он находится на ЭКМО — обычная вентиляция не помогает.

Ранее пианист Лука Сафронов заявил, что Паша Техник мог отравиться сосисками. Такое заявление он сделал после посещения палаты музыканта.