«Теперь он всегда будет в безопасности»: похищенный из зоомагазина школьницами кот Лучик нашел новый дом

Судьба кота Лучика, которого похищали школьницы из зоомагазина, сложилась благополучно. Четвероногий питомец обрел новый дом благодаря помощи волонтеров.

Этой новостью поделились представители центра защиты животных «ГБР. Зоозащита» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Они написали, что теперь жизни кота ничего не угрожает. Он находится в безопасности и под надежной опекой.

«Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе», — написали представители центра.

По словам волонтеров, хозяевами кота хотели стать многие люди, однако выбор пал на проверенную семейную пару из Москвы. Она уже забирала животных из приюта.

Ранее в Перми организовывали поиски первого официально работающего кота в России по кличке Барсик. У питомца был оклад в размере 33 тысяч рублей.