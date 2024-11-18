«Теперь он всегда будет в безопасности»: похищенный из зоомагазина школьницами кот Лучик нашел новый дом
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Судьба кота Лучика, которого похищали школьницы из зоомагазина, сложилась благополучно. Четвероногий питомец обрел новый дом благодаря помощи волонтеров.
Этой новостью поделились представители центра защиты животных «ГБР. Зоозащита» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Они написали, что теперь жизни кота ничего не угрожает. Он находится в безопасности и под надежной опекой.
«Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе», — написали представители центра.
По словам волонтеров, хозяевами кота хотели стать многие люди, однако выбор пал на проверенную семейную пару из Москвы. Она уже забирала животных из приюта.
Ранее в Перми организовывали поиски первого официально работающего кота в России по кличке Барсик. У питомца был оклад в размере 33 тысяч рублей.