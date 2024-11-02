Мог «отправиться за кошечкой и загулять»: первый официально работающий в кот в России пропал

Кот Барсик, первый официально работающий кот в России, бесследно исчез в Перми. Его разыскивают уже сутки. Есть предположение, что четвероногий мог «отправиться за кошечкой и загулять», передает Life.ru со ссылкой на Telegraь-канал SHOT.

Барсик получил работу в 2016 году. Одна из пермских строительных компаний пошла на креативный ход. От лица питомца вели страницы в социальных сетях, а сам кот выезжал на новые квартиры.

У животного был оклад в размере 33 тысяч рублей. Кроме того, животное расписывалось в документах. Для этого ему надо было приложить лапу. Позже Барсик сменил работу и стал директором кофейни.

Пропал кот 1 ноября. Он исчез из танхауса владельца. Он обещает тому, кто найдет питомца, 75 тысяч рублей.

Ранее умер знаменитый толстый кот Крошик. Он прославился своим большим весом и попытками похудеть.