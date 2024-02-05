«Теперь меня увольняют»: переехавшая жить в подъезд мать может лишиться работы и детей

Многодетная мать Елена рассказала, что после переезда жить в подъезд ее увольняют работы и отбирают детей. Подробностями ситуации она поделилась с журналистами телеканала «360».

Женщина заявила, что трудности начались после того, как она согласилась временно поселить в своей московской квартире беженца с Украины. Она хотела снять себе жилье поскромнее, но не смогла, в итоге осталась в подъезде. По ее словам, новый «хозяин» поменял замки и отказался выселяться.

«В общем, такой каламбур получился: я поселила беженца и осталась беженкой», – говорит Елена.

Женщина подтвердила, что ночевала на лестнице, но только однажды. Из-за разборок ее дети уснули на диване и матрасе. После этого на многодетную мать обрушилась критика в соцсетях и СМИ. По ее словам, ее называли «алкоголичкой, пропившей миллионы бомжихой», которая «специально поселила детей на лестнице». Но Елена говорит, что она врач-перинатолог, остеопат, кандидат медицинских и психологических наук.

«Теперь меня увольняют из-за этого скандала из института педиатрии, где я отработала больше 12 лет. Моих детей начали гнобить в школе, и опека собирается лишить меня родительских прав на моих несовершеннолетних детей», — пожаловалась женщина.

Елена отмечает, что ее сына-инвалида хотят забрать в психиатрическую больницу и назначить опекуна. Семье говорят, что в нынешних условиях ребенка невозможно нормально содержать. Но мать уверяет, что ее сын учится в училище, умеет пользоваться компьютером, общается с родными и не лишен дееспособности.

«Меня сегодня вызывают в опеку вместе со свидетельствами о рождении моих детей и говорят, что детей будут оформлять в какое-то место временного содержания. А сейчас нас, как бомжей, перевезли в центр временного содержания всей семьей», – рассказала женщина.

По словам Елены, ее 13-летняя дочь постоянно плачет из-за сложившейся ситуации. Теперь мать консультируется с психологом, чтобы понять, как действовать, если у нее отберут детей.

Ранее мы писали о том, с чего началась вся эта история.