Обустроила импровизированную комнату: мать с тремя детьми съехала жить в подъезд, чтобы сдавать квартиру

Жительница Москвы, у которой трое детей, отказалась от квартиры ради получения пассивного дохода. Она сдала ее арендаторам, а сама перебралась вместе с несовершеннолетними в подъезд, передает Telegram-канал 112.

Москвичке принадлежит жилплощадь на Тагильской улице. В местном ЖК она вынесла все вещи из квартиры в подъезд и обустроила там комнату для себя и детей. Все это было сделано женщиной ради сдачи недвижимости.

Однако изначально план был другой. Женщина хотела сдать свою квартиру и найти жилье поскромнее, а на разницу жить. Однако подходящий вариант не подоспел, а арендодатели к тому моменту уже появились. В итоге семья теперь проживает в подъезде, а в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники прокуратуры.

Ранее в Башкирии семья из четырех человек отравилась угарным газом в квартире. В реанимации оказались двое детей.