«Теперь им некого делить»: 47-летний петербуржец женился на теще и умер от депрессии

В Санкт-Петербурге воплотился в жизнь сценарий бразильского сериала. Молодой зять ушел от своей супруги к теще, а после скончался от депрессии.

У мужчины была непростая судьба: он был судим за убийство. С будущей женой познакомился по переписке, и эпистолярный роман перерос в реальный. Но брак просуществовал недолго, и петербуржец ушел жить к 70-летней теще, а после она стала его супругой. На тот момент ему было 47 лет.

Родные женщины поначалу не принимали ее поступок и осуждали ее. От нее отвернулась вся родня.

«Но я сделала это не по любви, а просто пожалела его как человека. Дочка его оттолкнула от себя, она ему изменяла. И он оказался никому не нужен. Я говорю: „Поживите у меня“, и он задержался…», — цитирует ее Kp.ru.

Все это время мужчина был тяжело болен. Долгое время он находился в депрессии. Также он страдал из-за алкогольной зависимости, поэтому петербуржец не смог дожить до пенсии.

«У Сережи сильно раздувался живот, из него по ведру воды откачивали. Это все асцит — водянка брюшной полости», — рассказывает друг мужчины.

Жена заботилась о муже до последнего: даже надевала ему памперсы. После его смерти дочь и мать живут вместе. Они помирились и больше не помнят обид. «Теперь им некого делить», — заключил друг петербуржца.

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