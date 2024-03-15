20-летний сын кинорежиссера Максима Кубринского умер после угроз расправиться с матерью

В Москве умер 20-летний сын кинорежиссера Максима Кубринского. Он покончил с собой 14 марта – это случилось спустя несколько дней после угроз расправиться с матерью.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Тело нашли у дома в Глинищевском переулке, где молодой человек снимал квартиру вместе с девушкой. Родные умершего рассказали изданию, что ему угрожали криптоинвесторы. Кубринский торговал криптовалютой и взял на доверительное управление около 15 млн рублей. Случилось так, что аккаунт на бирже заблокировали, он не мог вывести деньги.

Инвесторы стали угрожать. Юноша написал в полицию, но дело не возбудили. В последний раз он встречался с инвесторами несколько недель назад – Кубринский просил дать 3-4 месяца на то, чтобы собрать сумму.

8 марта ему поступил звонок – некий мужчина угрожал расправиться с матерью. В день смерти он собирался заехать к родителям и обсудить дальнейшие шаги в этой ситуации.

Ранее сообщалось о смерти экс-участника КВН Марата Джуманалиева. За несколько часов до смерти он проводил благотворительный ифтар для детей.