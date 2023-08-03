Теперь готова на все: 109-летняя бабушка из Самары получила загранпаспорт

109-летняя женщина из Самары оформила себе загранпаспорт. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Пенсионерка не могла присутствовать в миграционной службе лично, поэтому она решила подать все необходимые документы в онлайн-формате.

Со слов внука пожилой женщины, она все делала самостоятельно. Однако во время подачи документов на связи с ней находились полицейские. Они консультировали жительницу Самары по всем возникающим вопросам.

На вручении паспорта 109-летней пенсионерке подарили глобус. В ответ на это женщина поблагодарила сотрудников полиции «за оказанное внимание и чуткое отношение к пожилым гражданам». Также она заявила, что теперь готова отправиться в любое путешествие.

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