Теперь его ждет курс лечения: мужчину отправили в психбольницу за нападение на фельдшера

В городе Богданович Свердловской области агрессивный местный житель жестоко избил фельдшера скорой помощи. Мужчина разбил медику голову. Из-за неадекватного и буйного поведения его отправили в психбольницу, передает E1.ru.

Бригаду специалистов вызвала домой гражданская жена агрессивного уральца. Он случайно поранился, будучи пьяным, и нуждался в медицинской помощи. Однако сам мужчина, по всей видимости, так не считал. Когда сотрудники скорой прибыли, то под горячую руку попал фельдшер. В результате нападения ему разбили голову.

Чтобы как-то привести в чувство неадекватного жителя Богдановича, его пришлось поместить в психиатрическую больницу. Там мужчине был назначен необходимый курс лечения.

Ранее в Перми женщина избила парикмахера до сотрясения мозга. Она объяснила свой поступок тем, что специалист испортил прическу ее дочери.