Теперь ее воспитывают приемные родители: бабушке брошенной в Анталье малышки отказали в праве опеки

Россиянка Екатерина Бурнашкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила ребенка там. Теперь девушка пытается вернуть малыша, но пока ей не удается это сделать. Попытку предприняла и бабушка, но ей отказали в праве опеки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мать Екатерины намеревалась заполучить внучку себе. Однако суд встал на сторону приемных родителей девочки. После возвращения в Россию ребенок попал в другую семью. Пара из Подмосковья не хочет расставаться с малышкой и делает все возможное, чтобы сохранить право опеки за собой.

Защита Бурнашкиной пытается также добиться разрешения на свидания с девочкой. Адвокаты биологической матери утверждают, что приемные родители не пускают ее на порог дома.

Ранее юрист Илона Гуськова в беседе с сайтом «Страсти» заявила, что у бросившей дочь в Анталье россиянки уйдут годы на возвращение ребенка. Суду предстоит выбирать между отсидевшей в турецкой тюрьме матерью и приемной семьей из Подмосковья.