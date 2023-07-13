Два человека умерли после укусов клещей в Турции

Два человека умерли после укусов клещей в турецкой провинции Сивас. Летальный исход наступил, предположительно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным источника, первым скончался 76-летний житель села Куруджаабат. После укуса клеща его доставили в отделение интенсивной терапии с подозрением на лихорадку. Но медики спасти мужчину не смогли.

Спустя время госпитализировали 47-летнего жителя села Минарекая. Его также не удалось спасти.

ККГЛ является опасным природно-очаговым заболеванием, которое характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Его обнаружили в первый раз в Крыму в 1944 году. Инкубационный период заболевания составляет от двух до семи дней. В течение болезни выделяются три периода: начальный, разгара (геморрагическая фаза) и реконвалесценции. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от этой инфекции составляет 40%.

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили клещей, способных заражать людей чумой. Сотрудники Тюменского медуниверситета (ТМУ) завершили исследование популяции клещей, обитающих на территории Бурятии, Тувы и в некоторых других регионах Сибири, а также в приграничных с Россией районах Монголии. Два семейства - Spinturnicidae и Macronyssidae - по мнению экспертов, представляют особую опасность для человека.