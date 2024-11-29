Температура тела не превышала 20 градусов: годовалая девочка ушла ночью из дома и получила обморожение

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Хакасии, чья малолетняя дочь едва не погибла из-за обморожения. Девочка убежала на улицу ночью через дверь, которую забыл закрыть отец.

Накануне вечером родители несовершеннолетней употребили алкоголь, говорится в сообщении ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Глава семейства забыл закрыть дверь на улицу, и ребенок выбрался наружу.

В итоге малышка провела на улице целую ночь. Ее нашли утром возле бани. Температура тела ребенка не превышала 20 градусов. В экстренном порядке девочку госпитализировали. Позже из областной больницы ее перевели в республиканскую.

Ранее в Егорьевске Московской области двухлетний мальчик сбежал из детского сада в мороз. На ребенке не было верхней одежды.