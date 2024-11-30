Ради лайков и пожертвований: блогерша травила годовалую дочь и довела до состояния комы

Журналистам стало известно о вопиющем случае издевательств над годовалой малышкой в одной из британских семей. Мать ребенка, блогерша Аллана Харрис, использовала его, чтобы добиться славы и денег. Она травила малышку, тем самым вызывая жалость у аудитории, и собирала средства на ее лечение.

По данным The Sun, британка давала дочери препараты, которые вызывают симптомы онкологического заболевания. Девочка даже успеха побывать в коме. Схема женщины раскрылась, когда врачи вскрыли ребенку черепную коробку и не обнаружили там никакой опухоли. Об этом же свидетельствовал токсикологический анализ.

Позже полиция устроила обыск дома у Харрис, где нашла 13 тысяч фунтов стерлингов и пачки от препарата, которым мать травила дитя. Отец девочки открестился от супруги и заявил, что не причастен к преступной схеме.

Ранее редкий синдром лишил женщину из Великобритании половины лица. До 12 лет она была вполне обычным ребенком.