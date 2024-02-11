Температура под 40: более 20 человек отравились в бургерной в Приморском крае

В Дальнереченске Приморского края 22 человека отравились фастфудом в единственной бургерной в городе. Такое количество пострадавших набралось за пять дней: с 5 по 10 февраля.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, речь идет о заведении «М-Бургер» — единственной в городе бургерной, расположенной на улице Ленина. В основном пострадавшие ели бургеры, картофель фри и супы. Пострадавшие пожаловались на тошноту, диарею слабость. Некоторые заявили о температуре под 40. Среди отравившихся — минимум два ребенка. Все они обратились за помощью в больницу.

Руководство заведения заявило, что, как только появились первые госпитализированные, кафе закрыли для разбирательств. По предварительным данным, причиной стал один из компонентов соуса, который использовался почти во всех бургерах. Но работники бургерной заявили, что всю продукцию поставлял один и тот же поставщик, с которым они работают уже давно.

Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку.

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