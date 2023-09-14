Тело закопали в лесу: муж с женой расправились с надоевшей тещей и объявили ее в розыск

В Свердловской области, поселке Уфимском, 19-летняя жительница и ее 37-летний муж расправились с тещей, с которой проживали в одном доме, и закопали ее тело в лесу. После убийства они отправились в полицию, чтобы сообщить о пропаже женщины, однако вскоре во всем сознались. Об этом стало известно Телеграм-каналу Ural Mash.

По информации источника, супруги, воспитывающие двоих маленьких дочерей, поселились в частном доме вместе с пожилой россиянкой. Молодые родители часто ругались с ней, так как она позволяла себе кражи и застолья. В итоге конфликты привели к совершению преступления. Пара убила тещу, а после избавилась от трупа.

После того, как муж с женой закопали тело, они отправились в полицию, чтобы объявить родственницу в розыск. Пару дней они даже помогали правоохранителям в поисках, но не выдержали и сознались в содеянном.

По словам близких обвиняемых, мужчина сейчас находится в СИЗО, а вот его супруга на свободе. При этом многие уверены, что задержанный на самом деле прикрыл жену и взял вину на себя. Раньше за ним не было замечено агрессивного поведения.

«Не мог такое сделать. Он никогда в драке не был замечен. Может, это она убила, а он взял на себя всю вину?» - предполагают родственники.

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