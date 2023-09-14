Москвичка пыталась утопить семилетнюю дочь в ванне из-за голосов в голове

В Москве женщина пыталась утопить семилетнюю дочь в ванне из-за голосов в голове. В какой-то момент она осознала, что происходит и заявила на себя в полицию. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, загадочная история началась несколько дней назад. 32-летняя жительница почувствовала, что ее кто-то преследует. Позже она услышала «голоса в голове». Ей было тяжело спать ночью и днем. 13 сентября она решила «выполнить приказ». Он заключался в том, чтобы убить собственного ребенка.

Мать набрала полную ванну воды, позвала дочь и начала ее топить. В какой-то момент к женщине пришло осознание, и она достала первоклассницу из ванны. Жительница позвонила в полицию и рассказала о том, что произошло.

Правоохранители будут разбираться в случившемся. Отмечается, что даме предстоит также разговор с врачами. Ребенок не пострадал.

Ранее мы писали о том, как в Москве пенсионерка услышала «голоса в голове» и зарезала больную дочь. В одной из московских квартир произошло жуткое убийство, напоминающее сценарий фильма ужасов. 86-летняя женщина искромсала ножом 52-летнюю дочь с диагнозом ДЦП.