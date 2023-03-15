Крики слышала соседка: в Серпухове женщина заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы

Пожилая жительница Серпухова заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы в квартире. О подробностях инцидента сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, происшествие произошло 14 марта. Дочь погибшей пенсионерки рассказала, что узнала о случившемся от соседки. Она услышала крики из квартиры, которая находится рядом.

Женщина приехала на место, открыла дверь и обнаружила 71-летнюю мать, которая лежала на полу в кипятке. Известно, что пенсионерка испытывала трудности с передвижением. По предварительной версии, она могла схватиться за трубу, которая в итоге лопнула.

Как пишут СМИ, на месте происшествия были медики и представители аварийной службы. Пожилая женщина с серьезными ожогами конечностей 1-2-й степени была доставлена в реанимацию, где умерла. По факту случившегося была организована проверка.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге игра двух маленьких сестер с утюгом закончилась госпитализацией. Инцидент произошел с двумя девочками двух и трех лет. По данным источника, дети хотели поиграть с утюгом. Для этого одна из них включила технику, обожгла себя и свою старшую сестру.

Девочек госпитализировали в больницу во Фрунзенском районе. У трехлетнего ребенка диагностировали ожог первой степени почти всего правого бедра. А ее младшая сестренка получила ожог левого плеча первой и второй степени размером с детскую ладонь.