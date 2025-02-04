Тело вице-губернатора Приморья вытащили с места гибели в Курской области

4 февраля тело вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова удалось эвакуировать с места гибели в Курской области. Еще 2 февраля сообщалось, что это не могут сделать из-за боевых действий.

Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин сообщил: «Да, сегодня вытащили с места гибели».

Его слова приводит РИА Новости. Какие-либо подробности не сообщаются.

Тарабарин рассказал: в районе, где погиб Ефремов, «все заминировано».

Политик скончался в воскресенье, выполняя боевые задачи. О Ефремове известно, что в 2024 году он стал вице-губернатором региона. Сын погибшего тоже защищает Родину в зоне СВО. Где именно он служит, не говорится.