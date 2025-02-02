Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в Курской области

Под Курском погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Он ушел на фронт добровольцем и возглавил БАРС-22 «Тигр».

Как пояснили в батальоне «Тигр», автомобиль российских войск наехал на мину и подорвался в Курской области. В нем находился Ефремов и еще один офицер, который также погиб.

Сергей Ефремов — выпускник Рязанского училища ВДВ, служил в подразделении морской пехоты ТОФ. После увольнения занимался бизнесом, а после стал замгубернатора Приморья, отвечающим за внутреннюю политику.

После вторжения Украины в Курскую область чиновник взял отпуск и возглавил добровольческий отряд «Тигр». На СВО был известен под позывным «Кубинец». В 2023 году был удостоен звания Героя ДНР и Героя Приморья. Также являлся кавалером ордена Мужества.

Ранее на СВО погиб 28-летний гандболист из Перми, вратарь клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников.