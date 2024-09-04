Тело в синяках, руки порезаны до костей: появились подробности убийства россиянина на Пхукете

На Пхукете преступники могли подкинуть тело 27-летнего россиянина со следами пыток к статуе змееподобного существа. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник в полиции рассказал изданию, что на месте обнаружения тела россиянина не нашли следов крови и орудия преступления. По их предположениям, мужчину могли убить, а труп подкинуть в канаву. Тело туриста было в синяках, а руки — порезаны до костей.

Жена мужчины рассказала, что у него были серьезные проблемы с психикой. С ее слов, супруг уже ранее говорил о суициде, пытался покончить с собой и даже предлагал сделать это вместе. У них остался маленький ребенок — сейчас он находится с бабушкой в Паттайе.

Туристическая полиция занимается расследованием дела. Место преступления пытались определить по камерам, но в день происшествия они не работали.

Напомним, труп мужчины обнаружили в районе пляжа Карон на юге острова. Полицейские рассказали, что раны на теле могли появиться из-за пыток, которым подвергали россиянина перед смертью.