На пляже в Таиланде найдено тело российского туриста: на теле обнаружили следы пыток

В Таиланде, на острове Пхукет, нашли тело российского туриста. Отмечается, что на нем были следы, указывающие на физическое насилие. Подробности сообщает Channel 8.

По данным источника, труп мужчины был в районе пляжа Карон на юге острова. Полицейские рассказали, что раны на теле могли появиться из-за пыток, которым подвергали россиянина перед смертью.

Также отмечается, что рядом с туристом была найдена сумка, в которой лежал паспорт на имя 27-летнего гражданина России. Кроме того, там были документы женщины из РФ.

Пока неизвестно, что именно произошло с мужчиной. Следствие считает, что он мог вступить в конфликт с местной бандой преступников, и в ходе разбирательств его убили.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее в Нижнем Тагиле была найдена мертвой девочка, которая пропала в конце августа. Тело школьницы обнаружили в подвале дома. Журналисты связались с матерью подруг подростка и узнали, какой она была.