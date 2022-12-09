Тело в чемодане: в Калужской области мать довела ребенка до смерти и месяц прятала его труп

В Калужской области 23-летняя жительница предстанет перед судом за то, что довела собственного ребенка до смерти. После этого женщина месяц прятала его тело в чемодане. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Известно, что ранее подозреваемая уже отказывалась воспитывать других своих детей. С ней проживал маленький сын, которому еще не было и года. Она часто оставляла его одного в квартире, малыш ел всего раз в сутки.

Ей также было все равно на то, что на коже у ребенка появлялись гниения. Она не хотела обращаться к врачам. В итоге ему стало совсем плохо, и он умер.

Жительница не стала рассказывать о случившемся, а замотала тело сына в пеленки и засунула в чемодан, который спрятала в кладовке квартиры. Спустя месяц родственник подозреваемой обнаружил труп малыша.

Следствие квалифицировало действия женщины как убийство с особой жестокостью. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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