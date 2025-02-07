Тело утопленного отчимом мальчика из Смоленска достали из реки спустя месяц

Тело 14-летнего мальчика из Смоленка достали из реки спустя месяц поисков. Напомним, ребенка забил до смерти, а затем утопил отчим – после этого мужчина пошел отмечать Новый год.

Подробности сообщает Kp.ru.

Спасатели и водолазы искали мальчика больше месяца. 6 февраля мать ребенка пригласили на опознание – его нашли.

«Поисково-спасательный отряд города Рославль достал тело мальчика из акватории реки Десна», - рассказали изданию в пресс-службе СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Они должны установить причину смерти. Затем тело передадут родственникам – похороны могут состояться уже в эти выходные.

Известно, что мать погибшего остается на свободе, ее детей изъяли и передали родственникам. Местные жители говорят, что похороны будет оплачивать кто-то из них.

Напомним, в конце декабря мать и отчим 14-летнего мальчика из села Екимовичи заявили в полицию об исчезновении ребенка. Они участвовали в поисках школьника, пока женщина не попалась на полиграфе. После выяснения деталей преступления отчима отправили в СИЗО.