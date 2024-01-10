Тело сына обнаружила мама: 13-летний мальчик употребил найденный на улице порошок и умер

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика в Красноярске. Несовершеннолетний нашел на улице неизвестное вещество, попробовал и через некоторое время умер, передает Kp.ru со ссылкой на СК.

Сообщение о смерти школьника в одном из домов на проспекте Свободный поступило в полицию накануне, 9 января. Труп мальчика обнаружила мать, когда вернулась с работы. По версии следствия, юноша подобрал на улице небольшой сверток, в котором находился некий порошок. Вернувшись домой, он попробовал вещество, а затем скончался.

Для установления точной причины смерти тело школьника направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Также экспертам предстоит установить, что за вещество находилось в свертке.

Ранее в Архангельской области полуторагодовалый малыш подавился орехом в гостях и умер. Ребенок скончался по пути в больницу.