«Тело сильно разложилось»: опекун умершего 6-летнего Далера выдвинула свою версию его гибели

Сегодня, 29 июня, по подозрению в убийстве шестилетнего ребенка в Екатеринбурге, которого разыскивали три дня, задержали его опекуна. В ходе допроса женщина призналась, что действительно вынесла тело маленького Далера в большой сумке в гараж, но на самом деле он умер в результате несчастного случая. Подробности сообщает E1.ru.

По версии россиянки, ответственной за погибшего мальчика, он утонул в ванной, когда находился под присмотром 13-летней сестры. В тот момент женщины рядом не было, а когда она узнала о случившемся, то испугалась и решила спрятать тело.

«Точную причину смерти можно будет определить только после тщательного исследования тела мальчика. К сожалению, оно сильно разложилось за прошедшее с момента гибели время», - поделился источник издания.

Отметим, что долгое время женщина пыталась скрыть смерть приемного сына и создавала видимость, что он живой. Она выкладывала в Сети его старые фото и в красках рассказывала знакомым, как ей тяжело с ним справляться. Примечательно, что Далер часто убегал из дома, и не только он один. Его брат также уходил от опекуна и заявлял, что над ним издевались: морили голодом и обливали холодной водой.

К слову, родная мать Далера уже шесть лет не общалась с ним, но ей сообщили о его гибели. Она призналась в разговоре со СМИ, что ее лишили родительских прав из-за пьянки, и она потеряла уже второго сына.