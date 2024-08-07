Муж беременной девушки, которую в упор расстреляли украинские боевики в Курской области, рассказал о произошедшем

Мужчина из Суджи рассказал, как его беременную 24-летнюю жену расстреляли из засады в кустах. По его словам, украинские боевики открыли стрельбу, когда семья пыталась эвакуироваться.

Подробности приводит Readovka.

Девушка с мамой, мужем и полуторагодовалым сыном пыталась уехать из Суджи на двух машинах. Глава семейства ехал первым, все остальные сзади. На подъезде к трассе Куриловка-Гончаровка боевики открыли огонь из засады в кустах.

Мужчина говорит, что эта картина до сих пор перед глазами и долго не забудется.

Сначала военные ВСУ стреляли по машине мужчины – автомобиль полностью изрешетили. Потом атаковали машину жены: женщину и ее сына ранило. Беременная россиянка потеряла сознание и врезалась в автомобиль мужа. Ее перетащили в первую машину и поехали в больницу. Муж ехал «на диске». Однако его жена, будучи на втором месяце беременности, умерла. Муж собирает деньги, чтобы похоронить ее. Сын находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Ранее жительница Суджи рассказала, что оттуда не выбраться без машины и бензина. По словам женщины, автозаправки две недели не работают, нет света и телефонной связи.