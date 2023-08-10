Тело пропавшего ведущего из Магнитогорска нашли рядом с гостиницей: руки и ноги были ободраны

34-летний ведущий мероприятий Александр Нурмухаметов из Магнитогорска пропал накануне фестиваля, который он же и должен был проводить. Его труп нашли через четыре дня поисков. Об этом сообщает телеканал «360».

5 августа друзья Александра подвезли его в гостиницу, которая находится в районе ГЛЦ «Банное». Там он планировал набраться сил, однако до своего номера дойти уже не смог.

Тело мужчины нашли спустя четыре дня поисков в том же районе. Как говорят знакомые Нурмухаметова, мобильного телефона и вещей при нем не было.

Оказалось, что в день своего исчезновения ведущий говорил по телефону с артистами, выступающими на фестивале, а также их представителями. По словам возлюбленной Александра, разговор был исключительно по работе.

По предварительным данным от Следственного комитета, смерть Александра не несет криминального характера. Интересно, что у мужчины были ободраны руки и ноги, но в таком состоянии он находился и до пропажи. Других следов насилия и ран на теле не обнаружили.

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