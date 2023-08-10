Мать, утопившую годовалую дочь из-за ненужности, поместили в психбольницу

Красноярский краевой суд вынес решение по делу об убийстве годовалой девочки собственной матерью. Женщину принудительно отправили на лечение в психбольницу, так как у нее были выявлены расстройства. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, россиянка прошла определенные психические экспертизы, которые показали, что ей необходима помощь специалистов. Она была нетрезва в момент убийства и при этом не осознавала свои действия из-за заболевания. Из-за этого ей не было назначено тюремное заключение.

Напомним, что 37-летняя женщина сама созналась в убийстве ребенка. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что хотела отдать девочку ее отцу, именно поэтому поехала к нему в поселок Кошурниково. Однако брать на себя воспитание малышки мужчина отказался. Тогда его сожительница решила расправиться с дочерью. Она ее утопила, а после заявила, что сделала это, так как ребенок всем мешал и был не нужен.

К слову, на попечении у женщины были еще два ребенка. Теперь они помещены в приют.

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