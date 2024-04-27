Съевший сигареты по требованию отчима мальчик заявил, что его наказали за двойки

11-летния мальчик из Екатеринбурга, съевший сигареты по требованию отчима, рассказал родной тете, что его таким образом наказали за двойки.

«Почему ел сигареты? Племянник говорит, что так его наказали за двойки в школе», - поделилась женщина с сайтом Kp.ru.

При этом ее сестра назвала другую причину – она утверждает, будто ребенка застукали за курением и решили проучить.

Также тетя мальчика сообщила, что в семье «за непослушание запирают на балконе».

Напомним, 24 апреля мать и отчим заставили мальчика съесть полпачки сигарет. В тот день пара употребляла алкогольные напитки и заставила ребенка съесть 8 сигарет. Почувствовав себя плохо, мальчик сбежал к тете. Она проживает в том же доме. Женщина вызвала скорую, несовершеннолетнего госпитализировали с отравлением. Из семьи изъяли троих детей – они находятся в социальном центре. В отношении мужчины и женщины составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Уголовное дело пока не возбуждено – этот вопрос рассматривается.