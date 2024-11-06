Тело пролежало в лесу не один месяц: украинец превратился в скелет, пока скрывался от мобилизации на родине
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Скелет мужчины обнаружили украинские пограничники неподалеку от румынских территорий. По предварительным данным, погибший скрывался от мобилизации на родине, передает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
Пограничники сделали страшную находку в лесу Ивано-Франковской области. От мужчины, который скрывался длительное время, остался только скелет. Кроме того, на месте обнаружили личные вещи покойного и документы.
Информацию о случившемся подтвердила Госпогранслужба Украины. Ее представители рассказали, что тело гражданина пролежало в лесу несколько месяцев. Его личность не раскрывается. Известно лишь, что погибший является гражданином Черниговской области.
Ранее на Украине сотрудник военкомата в Одессе избил женщину, которая мешала ему. Она препятствовала проведению мобилизации в городе.