Жительница Одессы пострадала от рук сотрудника военкомата. Мужчина избил женщину, которая якобы мешала ему выполнять служебные обязанности, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Украинские СМИ писали, что сотрудник одесского военкомата совершил нападение на местную жительницу. Инцидент произошел возле сборного пункта в городе.

В результате случившегося украинка пострадала. Представители военкомата в Одессе признали, что сотрудник применил силу к гражданке. Также они заявили, что та пыталась препятствовать работе органа местного военного управления. Будут ли применены административные меры в отношении сотрудника, пока не известно.

Ранее сообщалось, что на Украине сестру российского военного, участвующего в СВО, отправили в тюрьму. Ее приговорили к 12 годам заключения.