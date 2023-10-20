Тело погибшей альпинистки Оленевой останется под толщей льда в Непале

Тело российской альпинистки Надежды Оленевой навсегда останется в расщелине, куда она упала во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

По его словам, спасателям не удалось найти тело альпинистки, так как после схода лавины снег спрессовался, и склон превратился в ледяную толщу. Шабалин подчеркнул, что представители Федерации альпинизма России изучили все возможные способы поисков, но они не принесут результатов, так как вертолет сесть на данный склон не может, а людям преграждают путь стометровые трещины.

«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и все засыпала», – сказал Шабалин в комментарии РИА Новости.

14 октября Надежда Оленева вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале. На высоте 6700 метров спортсмены сообщили, что Оленева сорвалась в расщелину. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Ранее мы писали, что тело спортсменки спасателям удалось обнаружить 15 октября, но вертолет не смог приземлиться на место из-за отсутствия ровной поверхности.