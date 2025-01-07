Тело отправлено на вскрытие: 15-летний подросток из России погиб на отдыхе в Турции

Отдых с родителями в Турции закончился для 15-летнего подростка из России смертью. Юноша погиб на горнолыжном курорте, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семейство отдыхало в провинции Кайсери. В один из дней несовершеннолетний неудачно скатился с трассы — он потерял равновесие, упал и получил тяжелые травмы.

Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали. Врачи попытались спасти юного пациента, но их старания оказались тщетны. Несовершеннолетний россиянин умер в больничной палате.

Тело юноши направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Грузии обнаружили российского туриста, похищенного неизвестными. Мужчина оказался мертв и лежал в реке.