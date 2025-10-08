«Тело осталось целым, но голова была вся в крови»: мать об учительнице, погибшей после атаки ВСУ

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань в Белгородской области погибла 25-летняя учительница Евгения Кравченко. Она направлялась на работу в школу. Мать женщины рассказала в беседе с ИА Регнум, что осколок попал дочери в голову, но тело осталось целым.

По предварительным данным, снаряд поразил здание физкультурно-оздоровительного комплекса, мимо которого в этот момент проходила педагог. От полученного осколочного ранения головы Евгения скончалась на месте. Всего в результате обстрела погибли три человека, еще девять получили ранения.

Информацию подтвердила мать погибшей, Ирина Николаевна, которая также работает учителем русского языка и литературы в той же школе. Она сообщила, что ее дочь с детства мечтала о профессии педагога и несколько лет назад реализовала свою мечту, начав преподавать.

«Жени больше нет. Тело осталось целым, но голова была вся в крови, осколок попал в голову. Она погибла почти сразу», – поделилась подробностями Ирина Николаевна.

Она также добавила, что всего несколько месяцев назад у Евгении была свадьба.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, которые проводят разбор завалов. По его словам, существует вероятность, что под обломками могут находиться люди.

В настоящее время оперативные службы региона оказывают помощь пострадавшим. Семья погибшей учительницы сообщила, что похороны Евгении Кравченко предварительно запланированы на пятницу или субботу.

