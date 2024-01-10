Тело обнаружили в заброшенном ДК: брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу

Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в убийстве 15-летней сестры в Челябинской области. Девочку сначала задушили, а после добили гвоздем, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Убийство произошло ночью в селе Татищево Карталинского района. В местном Дворце культуры обнаружили тело восьмиклассницы. При осмотре на нем зафиксировали следы от удушения и шесть ранений в районе живота.

По подозрению в совершении преступления был задержан двоюродный брат. У молодого человека были напряженные отношения с родственницей.

По версии следствия, между парнем и девочкой произошла очередная ссора, которая закончилась убийством. Школьницу сначала задушили, а после добили гвоздем, найденным в заброшке.

Ранее в Красноярском крае насильник и убийца 16-летней девушки предстал перед судом. Его приговорили к пожизненному сроку.